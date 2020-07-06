РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Главный фактор успеха — порядок и дисциплина». Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством

6 июля 2020, 12:58
Теги:

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

— С чемпионством! — приводит слова Миллера официальный сайт клуба. — Очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году — порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей. «Зенит» — чемпион!

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-06-aleksey-miller-s-chempionstvom-ochen-ubeditelnym-i-rekordno-dosrochnym-.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир