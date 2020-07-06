«Главный фактор успеха — порядок и дисциплина». Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством
6 июля 2020, 12:58
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.
— С чемпионством! — приводит слова Миллера официальный сайт клуба. — Очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году — порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей. «Зенит» — чемпион!
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-07-06-aleksey-miller-s-chempionstvom-ochen-ubeditelnym-i-rekordno-dosrochnym-.htm
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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