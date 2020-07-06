Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

— С чемпионством! — приводит слова Миллера официальный сайт клуба. — Очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году — порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей. «Зенит» — чемпион!