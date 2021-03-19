Дмитрий Тарасов: «На грани того, продолжать играть или закончить карьеру»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов 18 марта отметил 34-летие. Спортсмен признался, что близок к завершению карьеры.

«Мне 34! О чем можно помечтать в этот день?

Когда мне было 5-6 лет, я часто оставался у бабушки в своем родном Гольяново, каждый день я спускался с 5-го этажа, заходил с мячом за другом Митяем и на весь день мы уходили играть в футбол на школьную площадку, бабушка выходила на балкон и кричала: «Дима, иди обедать». Я обычно отвечал: «Сейчас приду, и продолжал играть». Я мог играть без обеда и ужина. Возвращался только поздно вечером.

Спасибо папе, что однажды отвел меня в секцию «Трудовые резервы». Где я осознанно начал двигаться к своей мечте. Тогда я даже не мог и мечтать, что добьюсь больших результатов в профессиональном футболе, стану чемпионом России и трижды выиграю Кубок России.

Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь, возможно, вам придется с ним попрощаться.

Я хочу сказать спасибо моей семье! Маме, которая всегда помогает. Родной сестренке, моим друзьям, которые рядом несмотря ни на что. И отдельное спасибо моей любимой жене, детям, которые дают мне сил и веру в то, что все только начинается и главные победы еще впереди!

И конечно вам, мои подписчики. Я чувствую вашу поддержку в комментариях, для меня и это очень ценно!» - написал Тарасов в Instagram, приложив фото с праздничным тортом.