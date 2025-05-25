Сантос не считает провалом отсутствие трофеев у «Зенита» в завершившемся сезоне

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что отсутствие трофеев в сезоне не является провалом для петербургского клуба.

«Является ли провалом для клуба сезон без трофеев? Я бы не сказал, что это провал. Сейчас у нас год, когда мы не стали чемпионами, но это не провал. Мы должны все обдумать, очистить наш разум. Мы вернемся, будем более сильными и снова станем чемпионами», — сказал Сантос ТАСС.

В чемпионате России «Зенит» стал серебряным призером, а в FONBET Кубке России клуб выбыл на стадии финала «пути РПЛ».