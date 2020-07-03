Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что команда рассчитывает получить путевку в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

— Борьба за второе место давит или мотивирует?

— Конечно, мотивирует, — цитирует поляка официальный сайт «Локо». — Важно, чтобы мы сами играли хорошо, а не смотрели на другие команды. В трех играх мы набрали семь очков — это хороший результат. Всегда можно лучше, но главное, чтобы в конце сезона мы попали в Лигу чемпионов.