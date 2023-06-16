Глава ВТБ Костин заявил, что в «Динамо» нужна кардинальная перестройка

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал итоги сезона РПЛ для московского «Динамо».

«Плохой сезон, очень плохой сезон. Я думаю, что нужна кардинальная перестройка, начиная с тренера. Расстроился ли, что к столетию клуба получился такой неудачный сезон? Важны не даты — важны результаты», — приводит слова Костина «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.