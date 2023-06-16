Губернатор Ленинградской области: «Найдем решение, чтобы «Ленинградец» остался на «Петровском»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал информацию о возможном переезде «Ленинградца» со стадиона «Петровский».

«У меня нет такой информации, что нас выселяют. И я думаю, что мы найдем решение, чтобы «Ленинградец» остался на «Петровском». Мы бы не шли в Первую лигу, если бы не знали, как нам обеспечить финансирование клуба. Конечно, вопрос решен. Бюджет будет на среднем уровне», — приводит слова Дрозденко «Спорт День за Днем».

Клуб из Ленинградской области вышел в Первую лигу и собирался там играть на «Петровском».