Глава ВОБ Шпрыгин прокомментировал санкции ФИФА

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, который ранее был признан виновным в нарушении Кодекса этики ФИФА за дискриминацию, опубликовал новый пост в своем Twitter, где прокомментировал решение организации.

ФИФА наложила на Шпрыгина запрет на два года на участие в любой связанной с футболом деятельности (административной, спортивной или любой другой) как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, на него наложен штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

— Сегодня стал первым в истории футбола болельщиком, в отношении которого вынесено решение аж комитетом по этике ФИФА, — написал Шпрыгин в Twitter. — Узнал новость из СМИ, решение было опубликовано новостью на сайте организации и направлено на e.mail. Только что с ознакомился сутью. Сейчас в кратце поясню.

Выражаясь простым языком моими недоброжелателями была направлена кляуза в ФИФА, которая привела к рассмотрению дела в отношении меня комитетом по этике. По большинству пунктов ФИФА меня оправдал, в частности УЕФА провел свое расследование по поводу беспорядков в Марселе в 2016. В этой части не установлена какая либо моя причастность к тем событиям. Так же комитет ФИФА оправдал меня по части обвинения относительно коррупции в ВОБ. Было так же нелепое обвинение относительно вот этого поста в Instagram — здесь.

ФИФА счел что это мое личное дело кого и как мне поддерживать, что я имею право это делать и этический кодекс ФИФА так же не нарушен. Как это часто бывает в наш век, досадной получилась другая история с постом в Instagram весны 2014 года с хоккейного выезда «Динамо» в Ярославль. Я опубликовал фото с изображением футболки болельщика с сектора с черепом и надписью Dynamo Moscow. Тот самый череп оказался в запрещенном списке FARE, об этом я тогда не знал и даже не думал, публиковал символику. Но ФИФА расценил это иначе, сочтя что руководитель болельщиков не мог не знать смысл и значение тех символов. В итоге было вынесено такое решение. Тот пост, кстати, был удален, но это мало имеет значения в цифровой век. Конечно досадно, но оно вступило в силу. С уважением отношусь к решениям комитета ФИФА по этике.

Перспективу обжалования в CAS обсужу с юристами. 10 000 франков на развитие футбола в случае не успеха в апелляции, конечно, заплачу. Будьте внимательны, публикуя мысли и высказывания социальных сетях!

Сегодня стал первым в истории футбола болельщиком, в отношении которого вынесено решение аж комитетом по этике ФИФА. Узнал новость из СМИ, решение было опубликовано новостью на сайте организации и направлено на e.mail. Только что с ознакомился сутью. Сейчас в кратце поясню. — Александр Шпрыгин (@Shprygin) September 13, 2019

ФИФА наложила штраф и санкции на экс-главу ВОБ Шпрыгина