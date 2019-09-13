ФИФА наложила штраф и санкции на экс-главу ВОБ Шпрыгина

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала бывшего члена исполкома и других комитетов Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина виновным в нарушении Кодекса этики ФИФА за дискриминацию.

В ходе следствия в отношении Шпрыгина были рассмотрены заявления СМИ и материалы, опубликованные в социальных сетях в 2014 и 2015 годах.

В своем решении судебная палата установила, что Шпрыгин нарушил статью 22 (дискриминация и диффамация) Кодекса этики ФИФА и в результате наложила на него запрет на два года на участие в любой связанной с футболом деятельности (административной, спортивной или любой другой) как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, на него наложен штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Решение было доведено до сведения Шпрыгина сегодня, 13 сентября, в день вступления запрета в силу.