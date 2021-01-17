Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в Instagram высказался по поводу решения суда приговорить Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы. Мужчина осужден за убийство 54-летнего педофила Владимира Зайцева.

Функционер отметил, что разобрался в ситуации и считает, что ничего героического обвиняемый не сделал.

«Суды Линча у нас, слава богу, пока запрещены. Подростки опасности никакой не подвергались, хоть убитый и проявлял к ним нездоровый интерес. Я думаю, нам всем надо привыкать жить по закону. И если узнали о нездоровых действиях соседа — его надо не забивать до смерти, а сдать властям.



Давайте не будем хайповать на этой грязной со всех сторон истории», — написал Мурзагулов.

Ранее средневес АСА Магомед Исмаилов раскритиковал решение уфимского суда, выразив поддержку Владимиру Санкину у себя в Instagram.