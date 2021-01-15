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Боец Исмаилов отреагировал на приговор, который вынесли убийце педофила

11:55
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в Instagram высказался по поводу решения Калининского районного суда Уфы приговорить Владимира Санкина к восьми годам лишения свободы. Мужчина осужден за убийство 54-летнего педофила Владимира Зайцева.

Спортсмен заявил, что Санкин спас детей от опасного преступника и подчеркнул, что не понимает решения суда.

«Человек обезумел, и у нас с ним бой, я должен сдерживать удары? Я в шоке. Если бы я оказался в такой ситуации, размазал бы ублюдку лицо. А что бы сделал судья, выносивший приговор, если бы его ребенка пытались изнасиловать? Владимир Санкин — герой, безмерное ему уважение! Это безумие, и с этим нужно что-то делать», — написал Исмаилов.

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