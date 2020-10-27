РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Глава судейского комитета РФС: «Спартак» судят по-другому после заявления Федуна? Не вижу связи"

12:49
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц уверен, что заявление Леонида Федуна после 1-го тура нынешнего сезона о возможном снятии «Спартака» с чемпионата никак не повлияло на то, что теперь судьи меньше совершают ошибок в матчах с участием красно-белых.

— Как относитесь к мнению и высказыванию ряда футбольных людей о том, что после заявления Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата, его команду стали судить по-другому, лояльнее?

— Не вижу тут никакой связи! Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака». Перекосы бывают и в ту и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее. Вы же понимаете, что скандалы прекратились не только вокруг «Спартака». Но и вокруг многих других клубов. Жалоб стало гораздо меньше. По сравнению с прошлым сезоном — в два раза меньше. А эмоциональные высказывания всегда были, есть и будут. Кто все время ищет заговоры, пусть лучше посмотрит статистику. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир