Глава судейского комитета РФС: «Спартак» судят по-другому после заявления Федуна? Не вижу связи"

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц уверен, что заявление Леонида Федуна после 1-го тура нынешнего сезона о возможном снятии «Спартака» с чемпионата никак не повлияло на то, что теперь судьи меньше совершают ошибок в матчах с участием красно-белых.

— Как относитесь к мнению и высказыванию ряда футбольных людей о том, что после заявления Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата, его команду стали судить по-другому, лояльнее?

— Не вижу тут никакой связи! Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака». Перекосы бывают и в ту и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее. Вы же понимаете, что скандалы прекратились не только вокруг «Спартака». Но и вокруг многих других клубов. Жалоб стало гораздо меньше. По сравнению с прошлым сезоном — в два раза меньше. А эмоциональные высказывания всегда были, есть и будут. Кто все время ищет заговоры, пусть лучше посмотрит статистику. (Виталий Айрапетов)