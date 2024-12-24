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Судейство

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Глава судейского комитета РФС Каманцев считает достаточной квалификацию судьи Опейкиной

Владислав Маслов
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и глава ЭСК РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с критикой главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной.

— В уходящем году весной случилась неприятная история, когда Тихонов раскритиковал на одном из матчей первой лиги судейство Опейкиной и выразил недовольство практикой назначения женщины на такие игры, после чего получил от КДК РФС дисквалификацию на пять матчей. Вы довольны тем, как закончился тот инцидент?

— Я не комментирую решения юрисдикционных органов РФС, будь то КДК или оставивший в силе дисквалификацию апелляционный комитет. Могу лишь сказать, что высказывание Тихонова меня чуть-чуть расстроило. В том числе потому, что в тот период в одном из туров в первой лиге случилось не очень качественное судейство арбитра-мужчины, и таких высказываний в его адрес не было. А те высказывания Андрея Валерьевича были неуместны именно из-за концентрации на том, женщина судила матч или не женщина. У нас нет и не должно быть деления судей по половому признаку.

— Изначально не было риском назначать Опейкину судить тот матч?

— Это просто арбитр, который имеет определенную квалификацию. Если она работает ВАР в РПЛ, то почему не может работать арбитром на матче первой лиги?

— А как вообще ЭСК оценил ее работу в той игре?

— Специалисты, оценивавшие судейство конкретно в этом матче, говорили, что да, одна желтая карточка была вынесена зря. Да, это, безусловно, ошибка. Но является ли она причиной для широкого обсуждения? Тем более если эта карточка не повлияла ни на что, в том числе не привела к дальнейшей дисквалификации футболиста.

— Как сама Опейкина пережила ту историю?

— На самом деле очень легко и непринужденно. Я думаю, ей это было в какой-то степени неприятно. Но, поскольку она получила полную поддержку коллег, эта тема для нее довольно быстро забылась уже к следующему матчу.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. «При мне влияние клубов на назначение судей невозможно». Каманцев — о высказываниях Федорищева, возвращении Сухины в «Локомотив», женщинах-арбитрах

Опейкиной 35 лет, с 2011 года она работает в женском футболе. С 2022 года она получает назначения на матчи РПЛ в качестве арбитра ВАР, в качестве главного арбитра матчи мужских команд судит с 2023 года.

Андрей Тихонов
РФС
Вера Опейкина
Павел Каманцев
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Глава судейского комитета РФС Каманцев не против работы бывших арбитров в клубах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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