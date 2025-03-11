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Глава Союза ветеранов «Факела» Мхитарян: «Не заметил провокаций в адрес Вендела во время матча с «Зенитом»

Даниил Аршавский

Руководитель Союза ветеранов «Факела» Оганез Мхитарян поделился мнением о ситуации с удалением полузащитника «Зенита» Вендела во время матча воронежцев с петербургской командой (0:2) в 20-м туре РПЛ.

Бразилец получил красную карточку на 74-й минуте игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского клуба. Позже сине-бело-голубые заявили, что таким образом бразилец ответил на провокации с трибун. Сам 27-летний полузащитник также сообщил, что слышал оскорбления в свой адрес.

«Что касается эпизода с красной карточкой Вендела, я не слышал никаких скандирований и провокаций, честное слово. Я даже не понял сначала, за что его удалили! И, если я не ошибаюсь, ни делегат, ни судьи тоже ничего не услышали и не зафиксировали. Болельщики бывают разные. В любом городе на любом стадионе могут найтись несколько негодяев. Ждем разбирательства, вердикта КДК», — цитирует Мхитаряна «РБ Спорт».

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит» намерен обжаловать удаление футболиста на ближайшем заседании КДК, которое состоится в четверг, 13 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glava-soyuza-veteranov-fakela-mhitaryan-ne-sly-shal-provokatsij-v-adres-vendela/
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Генрих Мхитарян
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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