Глава Союза ветеранов «Факела» Мхитарян: «Не заметил провокаций в адрес Вендела во время матча с «Зенитом»

Руководитель Союза ветеранов «Факела» Оганез Мхитарян поделился мнением о ситуации с удалением полузащитника «Зенита» Вендела во время матча воронежцев с петербургской командой (0:2) в 20-м туре РПЛ.

Бразилец получил красную карточку на 74-й минуте игры за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского клуба. Позже сине-бело-голубые заявили, что таким образом бразилец ответил на провокации с трибун. Сам 27-летний полузащитник также сообщил, что слышал оскорбления в свой адрес.

«Что касается эпизода с красной карточкой Вендела, я не слышал никаких скандирований и провокаций, честное слово. Я даже не понял сначала, за что его удалили! И, если я не ошибаюсь, ни делегат, ни судьи тоже ничего не услышали и не зафиксировали. Болельщики бывают разные. В любом городе на любом стадионе могут найтись несколько негодяев. Ждем разбирательства, вердикта КДК», — цитирует Мхитаряна «РБ Спорт».

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит» намерен обжаловать удаление футболиста на ближайшем заседании КДК, которое состоится в четверг, 13 марта.