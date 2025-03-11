Тюкавин рассказал, что был рад, когда Овечкин позвонил ему после травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что был рад получить звонок от форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после своей травмы.

«Вы сами знаете, что Саша переживает за «Динамо», за футбольный клуб. Рад, что он мне позвонил, мы с ним пообщались, спасибо ему. Ничего такого, обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее», — сказал Тюкавин.

Тюкавин может отсутствовать на поле до шести месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Травму диагностировали после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), в котором 22-летний футболист получил повреждение.

В текущем сезоне Тюкавин забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Овечкин также восстановился после перелома малоберцовой кости и продолжает охоту за историческим рекордом. На его счету 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки (894) ему остается забить 9 голов.