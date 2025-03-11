«Зенит» продлил соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»
«Зенит» объявил на официальном сайте о продлении сотрудничества с «Црвеной Звездой». Новое соглашение заключено на два года и предусматривает продолжение текущих проектов, а также поиск новых направлений для совместной работы.
«Согласно договоренности, партнеры продолжат сотрудничество на уровне первых команд и клубных академий — реализацию двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров в Петербурге и Белграде, проведение товарищеских матчей и турниров.
Новое соглашение также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере медицины, психологии, спортивных технологий, маркетинга, коммуникаций, коммерции, а также инфраструктурных проектов», — написано на официальном сайте сине-бело-голубых.
Также сообщается, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» существует многолетняя дружба и успешное сотрудничество. Отмечается, что первое соглашение о взаимодействии клубов было подписано в феврале 2017 года в Белграде.
Также говорится, что за восемь лет совместной работы клубы реализовали двустороннюю программу стажировок для игроков и тренеров, провели серию образовательных мероприятий для сотрудников и организовали несколько юношеских и молодежных турниров. Основные составы клубов за это время провели семь товарищеских матчей в России, Сербии, Турции и Австрии.
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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