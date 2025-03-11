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11 марта 2025, 18:24

«Зенит» продлил соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Зенит» объявил на официальном сайте о продлении сотрудничества с «Црвеной Звездой». Новое соглашение заключено на два года и предусматривает продолжение текущих проектов, а также поиск новых направлений для совместной работы.

«Согласно договоренности, партнеры продолжат сотрудничество на уровне первых команд и клубных академий — реализацию двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров в Петербурге и Белграде, проведение товарищеских матчей и турниров.

Новое соглашение также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере медицины, психологии, спортивных технологий, маркетинга, коммуникаций, коммерции, а также инфраструктурных проектов», — написано на официальном сайте сине-бело-голубых.

Также сообщается, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» существует многолетняя дружба и успешное сотрудничество. Отмечается, что первое соглашение о взаимодействии клубов было подписано в феврале 2017 года в Белграде.

Также говорится, что за восемь лет совместной работы клубы реализовали двустороннюю программу стажировок для игроков и тренеров, провели серию образовательных мероприятий для сотрудников и организовали несколько юношеских и молодежных турниров. Основные составы клубов за это время провели семь товарищеских матчей в России, Сербии, Турции и Австрии.

Источник: ФК «Зенит»
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Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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