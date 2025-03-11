«Зенит» продлил соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

«Зенит» объявил на официальном сайте о продлении сотрудничества с «Црвеной Звездой». Новое соглашение заключено на два года и предусматривает продолжение текущих проектов, а также поиск новых направлений для совместной работы.

«Согласно договоренности, партнеры продолжат сотрудничество на уровне первых команд и клубных академий — реализацию двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров в Петербурге и Белграде, проведение товарищеских матчей и турниров.

Новое соглашение также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере медицины, психологии, спортивных технологий, маркетинга, коммуникаций, коммерции, а также инфраструктурных проектов», — написано на официальном сайте сине-бело-голубых.

Также сообщается, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» существует многолетняя дружба и успешное сотрудничество. Отмечается, что первое соглашение о взаимодействии клубов было подписано в феврале 2017 года в Белграде.

Также говорится, что за восемь лет совместной работы клубы реализовали двустороннюю программу стажировок для игроков и тренеров, провели серию образовательных мероприятий для сотрудников и организовали несколько юношеских и молодежных турниров. Основные составы клубов за это время провели семь товарищеских матчей в России, Сербии, Турции и Австрии.