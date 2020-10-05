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Глава РПЛ Прядкин: на матче «Спартак» — «Зенит» были нарушены меры ковид-безопасности

18:15
Фанаты «Спартака» на матче с «Зенитом» в субботу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фанаты «Спартака» на матче с «Зенитом» в субботу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин заявил, что во время матча 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1) были нарушены рекомендации по обеспечению безопаности зрителей. В частности — не соблюдены все меры и ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом», — сказал Прядкин в комментарии «СЭ». (Севастиан Терлецкий)

На данный момент заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов, однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 метра, то есть фактическая заполняемость — примерно 30 процентов.

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