Зобнин: «За сутки согласился продлить контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

— Готовились к возобновлению сезона, — начал Зобнин. — Состояние хорошее. На сборах продолжим готовиться. Всех рад видеть. Не могу выделить кого-то. Отдохнул с семьей.

Уже не вспоминаем, все, что было, — история. Смотрим только вперед. Все готовы к сборам. Чемпионат продолжается. Знаю, что Карседо работал в «Пафосе», становился чемпионом, работал с Эмери. Хотим начать сборы с позитивом.

За сутки согласился продлить контракт со «Спартаком». Люблю этот клуб, болельщиков, ребят, с которыми работаю. Точно ничего не хотел менять. Счастлив находиться в этом клубе. Готов завершить карьеру в «Спартаке».

— Хотелось бы вам усиления состава?

— Усиления всегда хотелось бы. Но чтобы пришел футболист именно усилить, — сказал Зобнин.

В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В декабре Зобнин продлил контракт со «Спартаком» до 2027 года.