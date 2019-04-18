Глава комитета по маркетингу РФС: "Ведем переговоры с крупными банками и мировым автомобильным брендом"

Член исполкома РФС, руководитель комитета по маркетингу организации Денис Соловьев рассказал о коммерческой деятельности Союза.

– Мы сейчас серьезно обновляем нашу маркетинговую политику. РФС больше не заинтересован в "ковре" спонсоров с разными непонятными статусами, – сказал Соловьев. – Есть генеральный партнер сборных – это компания НОВАТЭК. Мы будем предлагать различные пакеты: автомобильный партнер, банк-партнер, официальный перевозчик. По такому принципу уже заключено соглашение с “Мегафоном”, который стал коммуникационным партнером.

Сейчас ведутся переговоры с рядом крупных банков, которые заинтересованы в маркетинговом потенциале российского футбола. В заключительной стадии переговоры с мировым автомобильным брендом. Для каждого партнера мы разрабатываем уникальные маркетинговые и коммуникационные активности. (Илья Андреев)