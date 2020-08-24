Глава КДК прокомментировал наказание «Спартака» за проявления расизма в адрес Гильерме

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил решение оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей и закрыть трибуну «В» на один следующий домашний матч — против «Арсенала».

В воскресенье во время игры 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (2:1) фанаты красно-белых оскорбили вратаря гостей Гильерме по расовому признаку.

«В рамках очередного заседания КДК РФС рассмотрел обращение офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе Алексея Смертина по матчу 4-го тура премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», — цитирует официальный сайт РФС Григорьянца. — В указанном обращении отмечается, что во время игры спартаковские болельщики, находившиеся на трибуне «В» стадиона «Открытие Арена», допустили оскорбительные скандирования дискриминационного характера в адрес вратаря соперника Гильерме.



В заседании КДК по данному вопросу дистанционно приняли участие представитель «Спартака» и представитель Офицера по борьбе с дискриминацией в российском футболе. С учетом того, что для «Спартака» подобное нарушение является пятым за последние три сезона, КДК РФС принял решение оштрафовать московский клуб на 300 тысяч рублей и запретить ему допуск зрителей на трибуну «В» на ближайший домашний матч РПЛ против тульского «Арсенала».



КДК РФС особо обращает внимание, что при совершении подобного нарушения болельщиками «Спартака» повторно в течение сезона к клубу будут применены более серьезные спортивные санкции. КДК считает недопустимыми любые проявления дискриминации и расизма при проведении соревнований под эгидой РФС.