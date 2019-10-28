Глава департамента судейства не стал рассказывать, на какой стадии находится создание комнаты для видеоарбитров
15:59
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров не стал рассказывать на пресс-конференции по итогам 14-го тура чемпионата России о том, на какой стадии находится создание централизованной комнаты для видеоарбитров.
— Какова ситуация с созданием комнаты для видеоарбитров? Где она будет? На какой стадии проект? — вопрос Егорову.
— У нас будет пресс-конференция, которую организует главный менеджер проекта ВАР в России Леонид Калошин. Там можно будет задать все вопросы по поводу ВАР, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)
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