Ветеран ЦСКА жестко раскритиковал Кофрие после удаления в матче с «Сочи»: «Колхозный уровень»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Сочи» (0:3) в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне жалко Виторию и «Спартак». Ребята неплохо играли, немного не повезло. Забили бы — и «Сочи» бы улетел, что это вообще за команда такая? Такое бывает. Два пенальти — слишком много. Зачем Кофрие фолил? Ножки у него короткие, бежит он слабо. Что ж таких футболистов набирают? Он не догоняет футболистов с мячом — как такое может быть? Колхозный уровень. Футболист с короткими ногами. Где у клуба селекция? Жалко мне «Спартак». Такую команду изуродовали. Денежные мешки! Это безобразие», — сказал Пономарев «СЭ».

На зимний перерыв «Спартак» ушел на девятом месте: в активе команды 23 очка. Команда тренера Руя Витории одержала всего одну победу в последних восьми играх в РПЛ — над «Ахматом» (2:1).

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.