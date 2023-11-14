Гладилин: «Абаскаль не справляется в «Спартаке», при нем не прогрессируют футболисты»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин предположил, останется ли Гильермо Абаскаль главным тренером московской команды.

«Думаю, Абаскаля оставят, если он наберет максимальное количество очков в трех матчах. Пока Абаскаль не справляется в «Спартаке», у него не хватает опыта, знаний и авторитета. К нему нет претензий, Абаскаль старается, может работать хоть 25 часов в сутки, но ему сложно в «Спартаке». Пока он не нашел себя. У команды до сих пор нет поставленной игры, при нем не прогрессируют футболисты, хотя Абаскаль работает второй сезон. С такими возможностями тренер должен расти, а Абаскаль не может полностью раскрыть потенциал игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

После первого круга «Спартак» с 24 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года. Его текущий контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.