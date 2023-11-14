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Дьяков считает Файзуллаева открытием первой части сезона РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Многие говорят, что Файзуллаев стал главным открытием первого круга нашего чемпионата, соглашусь с этим. Пиняев уже не первый год играет, и этот круг для него не так ярко прошел. Возможно, от него идут большие ожидания, поэтому кажется, что он не так ярок. Хотя Сергей еще очень молодой, у него все впереди. А Абосс хорошо влился в ЦСКА, он техничный его можно выделить с хорошей стороны», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

20-летний Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе 2023 года. Он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-nazval-khavbeka-cska-faizullaeva-otkrytiem-pervoi-chasti-sezona-305555/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
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 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
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