Гладилин считает, что РПЛ будет сложно найти менеджера сильнее Хачатурянца

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хачатурянц — серьезный человек, я его знаю долгое время. Он — сильный менеджер, который может в короткое время восстановить и наладить работу большой структуры. Он кризисный менеджер, хороший организатор.

Будет сложно найти менеджера сильнее на эту позицию, он выполнял огромный объем работы. В этой ситуации, в которой оказался российский футбол, такими специалистами как Ашот Хачатурянц нужно дорожить. Я не знаю до конца деталей его решения, но к тому, что наш футбол теряет такого сильного менеджера, я отношусь отрицательно", — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.