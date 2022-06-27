Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2021/22

Судья категории FIFA Владислав Безбородов получил лучший средний балл за матчи по итогам сезона-2021/22, на которых он работал.

Оценки выставляли инспекторы с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

В завершившемся сезоне 49-летний судья провел 21 матч, в большей части которых не допустил ни одной ключевой ошибки.

На протяжении всего сезона он выступал на самых сложных встречах, включая первый переходный матч за право сыграть в РПЛ «Оренбург» — «Уфа». Он работал на 13 матчах в качестве VAR арбитра, в том числе на финале БЕТСИТИ Кубка России. За эти игры он также получил лучшие оценки.

Второе место по итогам сезона занял Владимир Москалев.