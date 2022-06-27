Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:34

Владислав Безбородов признан лучшим арбитром сезона-2021/22

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Судья категории FIFA Владислав Безбородов получил лучший средний балл за матчи по итогам сезона-2021/22, на которых он работал.

Оценки выставляли инспекторы с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

В завершившемся сезоне 49-летний судья провел 21 матч, в большей части которых не допустил ни одной ключевой ошибки.

На протяжении всего сезона он выступал на самых сложных встречах, включая первый переходный матч за право сыграть в РПЛ «Оренбург» — «Уфа». Он работал на 13 матчах в качестве VAR арбитра, в том числе на финале БЕТСИТИ Кубка России. За эти игры он также получил лучшие оценки.

Второе место по итогам сезона занял Владимир Москалев.

РПЛ
Владислав Безбородов
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили полностью поддерживает назначение Алаева на должность исполняющего обязанности президента РПЛ

Гладилин считает, что РПЛ будет сложно найти менеджера сильнее Хачатурянца
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости