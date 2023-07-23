Гладилин: «Игроки «Спартака» — молодцы, старались сегодня и проявили характер»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на победу красно-белых в первом туре РПЛ над «Оренбургом» (3:2).

«Игра была непростой. У «Спартака» изначально вырисовывались проблемы в центре обороны, так оно и вышло. Могли пропустить и больше — «Оренбург» остро контратаковал. Впрочем, хочу похвалить игроков «Спартака» — они молодцы, старались сегодня и проявили характер. Но пока поставленной игры не видно. Думаю, что Абаскаль пока не определился с составом», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.