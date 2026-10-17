Дюпин — о «Краснодаре»: «Не думаю, что это будет затяжной кризис»

Бывший вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в осенней части сезона.

«Кризис бывает у каждой команды. Вспомните чемпионский сезон «Краснодара» — там была похожая история, когда была серия без побед. Думаю, что «Краснодар» найдет выход из этой ситуации, ресурсы для этого точно есть. Не думаю, что это будет затяжной кризис. Им нужна одна победа, и, думаю, команда придет в норму», — сказал Дюпин «СЭ».

«Быки» не могут победить в пяти последних матчах во всех турнирах. После 10 матчей «Краснодар» занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко.

(Кирилл Радченко)

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