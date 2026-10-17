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Юрий Дюпин — о «Краснодаре»: «Не думаю, что это будет затяжной кризис»

Дюпин — о «Краснодаре»: «Не думаю, что это будет затяжной кризис»

Бывший вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в осенней части сезона.

«Кризис бывает у каждой команды. Вспомните чемпионский сезон «Краснодара» — там была похожая история, когда была серия без побед. Думаю, что «Краснодар» найдет выход из этой ситуации, ресурсы для этого точно есть. Не думаю, что это будет затяжной кризис. Им нужна одна победа, и, думаю, команда придет в норму», — сказал Дюпин «СЭ».

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн-трансляция матча.«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча

«Быки» не могут победить в пяти последних матчах во всех турнирах. После 10 матчей «Краснодар» занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко.

(Кирилл Радченко)

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Юрий Дюпин
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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