Гладилин: «Лидерство «Краснодара» для меня — неожиданность»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о выступлении «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Его лидерство для меня — неожиданность. Пришел новый тренер, у «быков» нет сверхпокупок. Поэтому если сравнивать с теми клубами, которые ставили задачу — первое место, «Краснодар» по всем позициям уступает: и по финансовым, и по подбору футболистов. Но раз южане идут на первом месте, значит, Ивич нашел какой-то оптимальный вариант игры, поставил игру команде. Ребята знают, что делать на поле, и выполняют каждый свою работу. Видна работа тренерского штаба, что они используют по максимуму те ресурсы, которые у них есть», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Гладилина.

По итогам семи туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 16 сентября «быки» встретятся с «Ахматом». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.