Кафанов объяснил, почему не вызвал в сборную России вратарей «Спартака»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о голкиперах «Спартака».

— Там за такой короткий период играли три вратаря. Я общался с тренером вратарей «Спартака». Как я понял, на данный момент первый номер «Спартака» — Селихов. Если бы Саша Селихов раньше начал играть, тоже был бы кандидатом.

В текущем сезоне за «Спартак» сыграли уже три голкипера — Александр Селихов, Александр Максименко и Илья Свинов. Красно-белые пропустили 16 мячей в 9 матчах РПЛ и FONBET Кубка России.