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4 марта, 16:55

Президент «Урала» рассказал о договоренности по продлению контракта Гончаренко

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся, когда это будет нужно. Как это будет выглядеть — в конце сезона. Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся», — сказал Иванов «СЭ».

Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Нынешнее соглашение 46-летнего белорусского специалиста с командой истекает летом 2024 года.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.

РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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Джон Кордоба

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

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Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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