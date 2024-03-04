Президент «Урала» рассказал о договоренности по продлению контракта Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся, когда это будет нужно. Как это будет выглядеть — в конце сезона. Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся», — сказал Иванов «СЭ».

Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Нынешнее соглашение 46-летнего белорусского специалиста с командой истекает летом 2024 года.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.