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Гладилин объяснил, почему «Спартаку» не нужно усиление в зимнюю паузу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о необходимости укрепления команды во время зимней паузы в чемпионате РПЛ.

«Спартаку» достаточно тех игроков, которые уже есть в команде. Перед тем, как усиливаться, нужно разобраться с теми, кто сейчас в составе. И с россиянами, и с легионерами. Там уже перебор. Два состава игроков, каждый из которых себя считает основным. Я не понимаю, зачем укреплять команду, когда уже есть 22-24 исполнителя основного состава", — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11413646-gladilin-obyasnil-pochemu-spartaku-ne-nuzhno-usilenie-v-zimnyuyu-pauzu.html
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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