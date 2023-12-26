Гладилин объяснил, почему «Спартаку» не нужно усиление в зимнюю паузу

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о необходимости укрепления команды во время зимней паузы в чемпионате РПЛ.

«Спартаку» достаточно тех игроков, которые уже есть в команде. Перед тем, как усиливаться, нужно разобраться с теми, кто сейчас в составе. И с россиянами, и с легионерами. Там уже перебор. Два состава игроков, каждый из которых себя считает основным. Я не понимаю, зачем укреплять команду, когда уже есть 22-24 исполнителя основного состава", — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).