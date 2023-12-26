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Дудиев рассказал, как гулял с Дзагоевым по ночному Лондону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Алании», «Балтики» и молодежной сборной России Аслан Дудиев рассказал, как гулял с Аланом Дзагоевым по Лондону.

«Сорвало крышу, когда мы с академией Коноплева поехали на турнир в Лондон. Жили в комнате с Дзагоем — он все свободное читал какую-то книгу про Чингисхана. Я ему говорю: «Слышишь, какой Чингисхан? Ты что, балбес, что ли? Пошли прогуляемся». И мы пошли в город, ночью. Какие там замки! Кругом клубы, Лондон ночью не спит. Помню клуб «СССР» — ребята у входа зазывали нас туда. А мы пацанчики, по 16 — какие нам клубы! Минут 40 погуляли и пошли спать. Англия — самая крутая страна, где я бывал», — приводит слова Дудиева Sport24.

В ноябре 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».

Источник: https://sport24.ru/football/news-607580-kakoy-chingiskhan-ty-chto-balbes-chtoli-dudiyev-rasskazal-kak-gulyal-s-dzagoyevym-po-londonu-nochyu
Алан Дзагоев
Аслан Дудиев
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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