Гладилин считает, что «Спартаку» будет достаточно текущего состава для борьбы за золото в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, нужно ли красно-белым усиление перед началом сезона-2023/24.

«Это будет видно в процессе чемпионата. Прежде всего, надо поставить команде игру. Если Абаскалю удастся это до начала чемпионата, тогда команда в каждом матче будет добиваться результата. Тогда и бороться с «Зенитом» будет реально. Иначе будут идти постоянные очковые потери», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.