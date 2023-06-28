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Гладилин считает, что «Спартаку» будет достаточно текущего состава для борьбы за золото в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, нужно ли красно-белым усиление перед началом сезона-2023/24.

«Это будет видно в процессе чемпионата. Прежде всего, надо поставить команде игру. Если Абаскалю удастся это до начала чемпионата, тогда команда в каждом матче будет добиваться результата. Тогда и бороться с «Зенитом» будет реально. Иначе будут идти постоянные очковые потери», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005180541_gladilin_esli_abaskal_postavit_spartaku_igru_to_imeyuschegosya_sostava_budet_dostatochno_dlya_borbyi_za_zoloto
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