Рапопорт: «Семак не списывает Одоевского и доверяет ему»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями о будущем вратаря Даниила Одоевского в петербургском клубе.

«Даня исключительно одаренный и способный. И шло у него все гладко, но потом что-то сломалось, на мой взгляд. Там, может быть, были и травмы, может быть стало не очень серьезное отношение к карьере. На мой взгляд, ему сейчас надо сделать перезагрузку. В этом плане перед ним есть хороший пример — это Миша Кержаков, который себя готовит суперпрофессионально. Думаю, Семак не списывает Одоевского и доверяет ему. Во всяком случае, я не слышал, чтобы «Зенит» занимался поисками какого-то вратаря», — приводит «Спорт День за Днем» слова Рапопорта.

В минувшем сезоне 20-летний Одоевский провел 4 матча за «Зенит» в РПЛ, пропустил 1 мяч и 3 игры отстоял на ноль.