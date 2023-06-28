Рапопорт: «Семак не списывает Одоевского и доверяет ему»
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями о будущем вратаря Даниила Одоевского в петербургском клубе.
«Даня исключительно одаренный и способный. И шло у него все гладко, но потом что-то сломалось, на мой взгляд. Там, может быть, были и травмы, может быть стало не очень серьезное отношение к карьере. На мой взгляд, ему сейчас надо сделать перезагрузку. В этом плане перед ним есть хороший пример — это Миша Кержаков, который себя готовит суперпрофессионально. Думаю, Семак не списывает Одоевского и доверяет ему. Во всяком случае, я не слышал, чтобы «Зенит» занимался поисками какого-то вратаря», — приводит «Спорт День за Днем» слова Рапопорта.
В минувшем сезоне 20-летний Одоевский провел 4 матча за «Зенит» в РПЛ, пропустил 1 мяч и 3 игры отстоял на ноль.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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|0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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