Гиорги Шелия: «Зарплаты в «Тамбове» не как у Криштиану. Но если дойдет до крайности, придется что-то делать»

Капитан «Тамбова» вратарь Гиорги Шелия в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы по ситуации в российском футболе.

— Надо ли досрочно завершать чемпионат?

— Если будет время возобновить и доиграть чемпионат, то это нужно делать. Однако, судя по всему, времени на это не останется. Сейчас здоровье людей во всем мире гораздо важнее футбола.

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Если УЕФА потребует того, чтобы Лига чемпионов в следующем сезоне проводилась, нужно закреплять эти результаты. С «Зенитом» в любом случае тяжело было бы соперничать за чемпионство. Остальные команды также должны понять, что это форс-мажор. «Локомотив» вряд ли сильно расстроится.

— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

— Если дойдет до крайности, конечно, придется что-то делать. Но надо понимать, в «Тамбове» не такие большие зарплаты, чтобы была возможность прожить на одну три месяца. Так что вопрос должен решаться индивидуально. Мы понимаем ситуацию, все люди и сможем договориться. Но опять же у нас не такие зарплаты, чтобы от них отказываться. Сейчас все ждем как раз зарплаты, ситуация тяжелая. Наши контракты не такие большие, как у Криштиану Роналду.

— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?

— Будет очень сложно так радикально изменить календарь. Нужно продолжать играть по старой системе, мы уже привыкли. Никто не знает, будет ли для команд, участвующих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, лучше при другой системе.

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Однозначно в России должно быть больше 16 команд в чемпионате. Будет несправедливо, если «Ахмат» с «Крыльями» сейчас вылетят. Еще оставалось много игр и никто не знает, кто вылетел бы по спортивному принципу. В первой лиге есть команды, которые ставили задачи выхода. «Ротор» очень хочет попасть в РПЛ. Так что идеальный момент, чтобы воспользоваться ситуацией и расширить чемпионат до 18 команд. (Дмитрий Зимин)