Гинер посетил матч ЦСКА — «Арсенал»
Президент ЦСКА Евгений Гинер посетил матч 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
Руководитель впервые в этом сезоне присутствует на стадионе. Вместе с ним за матчем с трибуны «ЦСКА Арены» в Москве наблюдал председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.
ЦСКА вед со счетом 1:0. Гол на 33-й минуте пяткой забил Антон Заболотный.
Армейцы в случае победы могут подняться на третье место в таблице. «Арсенал» — 11-й.
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