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Гинер и Федун могут войти в новый состав исполкома РФС. Их выдвинул президент союза

19:36
Евгений Гинер и Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Евгений Гинер и Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер вошли в список кандидатов в новый состав исполкома РФС, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Полный перечень кандидатов опубликован в официальном сообщении РФС. Указано, что и Федун, и Гинер выдвинуты президентом Российского футбольного союза.

Напомним, что Гинер и Федун не были выдвинуты клубами Тинькофф РПЛ. Общеее собрание клубов РПЛ приняло решение выдвинуть в исполком РФС президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.

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