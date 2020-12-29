Гинер и Федун могут войти в новый состав исполкома РФС. Их выдвинул президент союза

Владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер вошли в список кандидатов в новый состав исполкома РФС, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Полный перечень кандидатов опубликован в официальном сообщении РФС. Указано, что и Федун, и Гинер выдвинуты президентом Российского футбольного союза.

Напомним, что Гинер и Федун не были выдвинуты клубами Тинькофф РПЛ. Общеее собрание клубов РПЛ приняло решение выдвинуть в исполком РФС президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.