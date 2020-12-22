Гинер и Федун не попали в исполком РФС

В офисе РПЛ состоялось общее собрание клубов. Клубы подвели итоги 19 туров сезона, а также были выдвинуты кандидатуры в исполком РФС.

Президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун, которые были среди претендентов, не попали в исполком.

Также туда не вошли глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.

На заседании было принято решение выдвинуть в исполком РФС президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.