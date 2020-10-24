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Гильермо Варела: «В «Динамо» новый тренер и хорошие игроки. Нужно сыграться и найти баланс»

13:45
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Новичок «Динамо» Гильермо Варела поделился мнением о команде и рассказал, когда планирует приступить к тренировкам.

— Собираюсь посетить матч с «Сочи», но сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнерами по команде, — сказал в интервью клубной пресс-службе Варела. — Как только можно будет начать тренироваться — я готов. Конечно, у меня был долгий перелет, сначала надо немного отдохнуть, а затем приступать к тренировкам. В команде новый тренер и хорошие игроки, сейчас нужно сыграться, найти баланс. Уверен, что мы сможем это сделать. Прежде всего, надо познакомиться с ребятами, с тренерами, с людьми. Потихоньку адаптироваться и начать тренироваться.

17 октября «Динамо» объявило об аренде 27-летнего уругвайца у «Копенгагена» до конца сезона-2020/21.

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