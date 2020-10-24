Гильермо Варела: «В «Динамо» новый тренер и хорошие игроки. Нужно сыграться и найти баланс»
Новичок «Динамо» Гильермо Варела поделился мнением о команде и рассказал, когда планирует приступить к тренировкам.
— Собираюсь посетить матч с «Сочи», но сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнерами по команде, — сказал в интервью клубной пресс-службе Варела. — Как только можно будет начать тренироваться — я готов. Конечно, у меня был долгий перелет, сначала надо немного отдохнуть, а затем приступать к тренировкам. В команде новый тренер и хорошие игроки, сейчас нужно сыграться, найти баланс. Уверен, что мы сможем это сделать. Прежде всего, надо познакомиться с ребятами, с тренерами, с людьми. Потихоньку адаптироваться и начать тренироваться.
? «Как только можно будет начать тренироваться — я готов»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 24, 2020
Гильермо Варела прилетел в Москву ранним утром и по пути на базу дал первое интервью Динамо ТВ. pic.twitter.com/1FCuDfz5go
17 октября «Динамо» объявило об аренде 27-летнего уругвайца у «Копенгагена» до конца сезона-2020/21.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.