Абаскаль — о Максименко: «Я его считаю лучшим вратарем»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, кто будет основным вратарем красно-белых в предстоящем сезоне.

— Почему выбор пал на Максименко? Он будет основным вратарем в чемпионате?

— Если решение принято мной, значит, я его считаю лучшим вратарем. Он заслужил это своей работой, тем, как он выкатывается. Конечно, это первый матч для него в сезоне. Ситуация для него новая. Нужно будет внести корректировки. Весь штаб в нем уверен. На мой взгляд, все происходит честно. Я не убирал Селихова, когда он допускал ошибки в прошлом сезоне. Это же будет и по отношению к Максименко. Если ошибки будут повторяться, решение будет соответствующее. Но сейчас ему надо дать время.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.