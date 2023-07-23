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Сегодня, 20:02

Абаскаль о матче с «Оренбургом»: «Мы довольны, но «Спартак» не должен ждать до последнего, чтобы вырывать победу»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче 1-го тура РПЛ.

— Конечно, начало сезона, стартовый матч очень важен, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Мы взяли три очка, мы этому рады. Но есть и другие моменты. Мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу при условии, что весь матч мы доминировали. Впоследствии, если мы не прибавим, будет очень сложно. Были моменты по коммуникации и концентрации. То, что было во втором тайме, когда мы позволяли сопернику проводить быстрые контратаки — абсолютно недопустимо. В тот момент, когда матч стал сложнее, Игнатов и Мартинс добавили движения. Мы победили, это хорошо. Сейчас у нас не так много времени на отдых. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Балтики» (31 июля, 19.30 мск).

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Кейта Бальде

Кейта Бальде

Спартак

 1 0 1
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