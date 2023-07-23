Абаскаль о матче с «Оренбургом»: «Мы довольны, но «Спартак» не должен ждать до последнего, чтобы вырывать победу»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче 1-го тура РПЛ.

— Конечно, начало сезона, стартовый матч очень важен, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Мы взяли три очка, мы этому рады. Но есть и другие моменты. Мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу при условии, что весь матч мы доминировали. Впоследствии, если мы не прибавим, будет очень сложно. Были моменты по коммуникации и концентрации. То, что было во втором тайме, когда мы позволяли сопернику проводить быстрые контратаки — абсолютно недопустимо. В тот момент, когда матч стал сложнее, Игнатов и Мартинс добавили движения. Мы победили, это хорошо. Сейчас у нас не так много времени на отдых. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Балтики» (31 июля, 19.30 мск).