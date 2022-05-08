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Слуцкий: «Если я еще сейчас впаду в депрессию, тогда...»

Слуцкий заявил, что выжимает максимум из «Рубина»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) отметил, что ему обидно из-за гола в концовке встречи.

— Понятно, что отрицательные эмоции, потому что пропускаем в концовке с пенальти. Считаю, что более справедливым был бы чуть другой результата. Очень обидно, нам очень нужны очки", — отметил Слуцкий.

— Почему такие качели по игре в последних матчах?

— Потому что у нас в обойме 10-11 игроков. Когда кто-то выпадает, очень тяжело. Представьте, что у вас костюм с заплаткой, с ней он нормально функционирует, без нее не очень. Для того, чтобы играть стабильно, нужно иметь психологический запас прочности. Когда мы готовимся к игре, мы больше лечим футболистов в течение недельного цикла. Но сегодня ребята молодцы, могу только поблагодарить за сегодняшнюю игру.

— Каково ваше личное психологическое состояние?

— Не если я еще сейчас впаду в депрессию, тогда вообще не будет никакого смысла проводить концовку. Но мы будем бороться до конца, мы это и делаем. В сложившихся обстоятельствах выжимаем максимум.

«Рубин» остался в зоне стыковых матчей — 13-е место и 29 очков. В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.80
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ЦСКА 0
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ИТБ2 (0.5)

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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