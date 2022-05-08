Слуцкий: «Если я еще сейчас впаду в депрессию, тогда...»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) отметил, что ему обидно из-за гола в концовке встречи.

— Понятно, что отрицательные эмоции, потому что пропускаем в концовке с пенальти. Считаю, что более справедливым был бы чуть другой результата. Очень обидно, нам очень нужны очки", — отметил Слуцкий.

— Почему такие качели по игре в последних матчах?

— Потому что у нас в обойме 10-11 игроков. Когда кто-то выпадает, очень тяжело. Представьте, что у вас костюм с заплаткой, с ней он нормально функционирует, без нее не очень. Для того, чтобы играть стабильно, нужно иметь психологический запас прочности. Когда мы готовимся к игре, мы больше лечим футболистов в течение недельного цикла. Но сегодня ребята молодцы, могу только поблагодарить за сегодняшнюю игру.

— Каково ваше личное психологическое состояние?

— Не если я еще сейчас впаду в депрессию, тогда вообще не будет никакого смысла проводить концовку. Но мы будем бороться до конца, мы это и делаем. В сложившихся обстоятельствах выжимаем максимум.

«Рубин» остался в зоне стыковых матчей — 13-е место и 29 очков. В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала».