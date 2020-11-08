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Гильерме получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной

20:24
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Голкипер «Локомотива» Гильерме был удален с поля по ходу матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он сыграл рукой за пределами штрафной площади.

Гильерме получил прямую красную карточку.

Отметим, что в первом тайме был удален защитник «Локо» Слободан Райкович.

Динамо — Локомотив

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