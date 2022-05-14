Гильерме: «Вся моя карьера в России только благодаря Семину»

Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3) рассказал о поздравлении экс-тренера команды Юрия Семина и новых перчатках.

11 мая Семину исполнилось 75 лет.

— Поздравлял ли Семина с юбилеем?

— Конечно, лично поздравлял Палыча. Вся моя карьера в России только благодаря нему. Желаю ему крепкого здоровья. Вернуться? Это уже не зависит от меня. Палыч всегда готов.

— Что с перчатками?

— Не знаю. Может попрошу Бека-Бека привезти из Франции.

Также Гильерме добавил, что сейчас команда работает в комфортных условиях.

«Многие игроки ушли от нас. Но я доволен теми, кто остался. Значит, они относятся к клубу с уважением. Теперь у нас есть структура, которой мы доверяем. Сейчас нам комфортно работать. Впереди сборы, будем начинать новый сезон. Мы хотим, чтобы историю «Локомотива» писали те, кто остались. Но не могу этого обещать», — сказал Гильерме