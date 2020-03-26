РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гильерме: «Малком будет хорошим усилением для сборной России»

20:47
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» поддержал желание форварда «Зенита» Малкома попасть в сборную России. Бразильский форвард перешел в питерский клуб из «Барселоны» летом 2019 года. Для смены футбольного гражданства ему необходимо провести 5 лет в российских клубах. Гильерме играет за «Локо» с 2007 года, в 2015-м получил гражданство РФ, а в российской сборной дебютировал в 2016 году.

— Недавно Малком сказал, что готов играть за сборную России.

— О, для сборной это будет хорошее усиление. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьезно. Потому что на сборную России после чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют — ответственность очень большая.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир