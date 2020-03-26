Гильерме: «Малком будет хорошим усилением для сборной России»

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» поддержал желание форварда «Зенита» Малкома попасть в сборную России. Бразильский форвард перешел в питерский клуб из «Барселоны» летом 2019 года. Для смены футбольного гражданства ему необходимо провести 5 лет в российских клубах. Гильерме играет за «Локо» с 2007 года, в 2015-м получил гражданство РФ, а в российской сборной дебютировал в 2016 году.

— Недавно Малком сказал, что готов играть за сборную России.

— О, для сборной это будет хорошее усиление. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьезно. Потому что на сборную России после чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют — ответственность очень большая.