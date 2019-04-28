Сегодня "Краснодар" принимает ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России. Перед игрой образовалась большая очередь в гостевой сектор.

Матч этих команд начнется в 19.00 по московскому времени.

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