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Сегодня, 14:23

Гершкович считает, что Карпин работает на износ, ему нужно выбрать что-то одно

Камила Абдурахманова
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Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович рассказал о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина

— Вам нравится, как Карпин выполняет свою работу во главе сборной России?
— Учитывая нынешнюю ситуацию, Карпин вполне достойно работает, какие претензии? Думаю, он на своем месте.

— Совмещение постов не вредит сборной?
— Совмещение — это работа на износ. Сборная требует очень много времени, энергии, морально-волевых качеств, забирает все силы. А у Карпина еще и «Ростов», у которого сложная логистическая ситуация. Карпин справляется, но мне кажется, что он работает на износ. Не хочу говорить, что он должен выбрать, это его дело, но ему следует поберечь себя и продлить свою тренерскую жизнь, он хороший специалист, умеет держать удар, очень харизматичный, умный. Но надо себя пожалеть, — сказал Гершкович «РБ Спорт».

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Михаил Гершкович
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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