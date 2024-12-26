Адиев назвал лучших в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал «СЭ», какие команды оставили приятное впечатление в первой части сезона РПЛ.

«Приятное впечатление оставили «Локомотив» и «Краснодар». Хочется отметить Батракова как открытие этого сезона и Самошникова, который раскрылся по-новому. В «Краснодаре» Черников произвел хорошее впечатление. По сравнению с предыдущими годами он полноценно и по-футбольному повзрослел. Среди тренеров выделю Мусаева и Галактионова», — сказал Адиев «СЭ».

«Локомотив» с 35 очками в 18 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара», расположившегося на первой строчке, 39 очков.