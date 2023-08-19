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Сегодня, 11:23

Гершкович считает, что «Динамо» нужны центральные защитники

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо», председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Есть ли фаворит в матче «Динамо» — ЦСКА? Трудно сказать. Это дерби, очень принципиальное противостояние. На результат может повлиять не только состояние футболистов, но и еще ряд других факторов. Думаю, игра должна получиться достаточно интересная. И та, и другая команда на подходе к своей оптимальной форме. Жду интересного футбола и надеюсь, что мы все получим от него удовольствие. Динамовцам обязательно нужно усиление. Два центральных защитника нужны как воздух — ну или хотя бы один. И в опорную зону новый игрок требуется. То есть надо приобрести двух-трех футболистов серьезного уровня. Что касается Кудравца, то он еще молод, и мы о нем ничего не слышали. В «Динамо» есть два хороших и опытных вратаря — Шунин и Лещук. А приобретение Кудравца наверняка делается на далекую перспективу», — приводит слова Гершковича «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» встретится с ЦСКА в субботу, 19 августа. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005285662_gershkovich_dinamo_nujnyi_kak_vozduh_centralnyie_zaschitniki_a_kudravec__na_dalekuyu_perspektivu
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Гершкович
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3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
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 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
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