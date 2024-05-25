Гершкович о Тюкавине: «Он — самобытный, и это хорошо, потому что не надо никого копировать»
Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» высказался о форме и перспективах форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
— Что, как экс-нападающий, скажете о Константине Тюкавине?
— Очень нравится. Хорошая скорость, умение зацепиться за мяч при развитии атаки, способность отлично открываться, голевое чутье... Единственный недостаток, который, думаю, преодолим, мне видится в том, что порой он пропадает на длительные отрезки игры. С опытом, думаю, к нему придет умение правильно распределять силы по времени матча и не брать таких пауз. В этом плане у него есть резервы. Но в целом парень прекрасный, большой талант.
— Не пора ли ему в Европу?
— Палка о двух концах. Все зависит от того, в какую команду и атмосферу он попадет. А главное — к какому тренеру. Очень важно попасть к «своему» специалисту, который будет ему доверять и поможет раскрыть вещи, которые в нем еще скрыты. Думаю, еще сезончик или хотя бы полсезона можно было бы поиграть в «Динамо», чтобы в своем клубе, где с доверием проблем нет, вырасти еще больше. Но всего заранее не предусмотришь, всё зависит от многих обстоятельств. Желаю ему удачи и в субботу, и в дальнейшей карьере. У нас появился хороший нападающий, который может вырасти в... очень хорошего.
— Он напоминает вам кого-нибудь из форвардов, с которыми или против которых играли вы?
— Нет. Тюкавин какой-то самобытный. И это хорошо, потому что никого не надо копировать.
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. В мае появилась информация о том, что 21-летним россиянином интересуется «Атлетико».
За один тур до конца сезона-2023/24 «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.
В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде против «Краснодара». Матч пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск). Для того, чтобы выиграть чемпионат страны, «Динамо» нужно будет не проиграть эту встречу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4