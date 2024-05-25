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Гершкович о Тюкавине: «Он — самобытный, и это хорошо, потому что не надо никого копировать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» высказался о форме и перспективах форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

— Что, как экс-нападающий, скажете о Константине Тюкавине?

— Очень нравится. Хорошая скорость, умение зацепиться за мяч при развитии атаки, способность отлично открываться, голевое чутье... Единственный недостаток, который, думаю, преодолим, мне видится в том, что порой он пропадает на длительные отрезки игры. С опытом, думаю, к нему придет умение правильно распределять силы по времени матча и не брать таких пауз. В этом плане у него есть резервы. Но в целом парень прекрасный, большой талант.

— Не пора ли ему в Европу?

— Палка о двух концах. Все зависит от того, в какую команду и атмосферу он попадет. А главное — к какому тренеру. Очень важно попасть к «своему» специалисту, который будет ему доверять и поможет раскрыть вещи, которые в нем еще скрыты. Думаю, еще сезончик или хотя бы полсезона можно было бы поиграть в «Динамо», чтобы в своем клубе, где с доверием проблем нет, вырасти еще больше. Но всего заранее не предусмотришь, всё зависит от многих обстоятельств. Желаю ему удачи и в субботу, и в дальнейшей карьере. У нас появился хороший нападающий, который может вырасти в... очень хорошего.

— Он напоминает вам кого-нибудь из форвардов, с которыми или против которых играли вы?

— Нет. Тюкавин какой-то самобытный. И это хорошо, потому что никого не надо копировать.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. В мае появилась информация о том, что 21-летним россиянином интересуется «Атлетико».

За один тур до конца сезона-2023/24 «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде против «Краснодара». Матч пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск). Для того, чтобы выиграть чемпионат страны, «Динамо» нужно будет не проиграть эту встречу.

Михаил Гершкович в &laquo;Динамо&raquo;. «Когда на Севидова донесли и уволили — сразу все сломалось». Интервью форварда золотого «Динамо» — 1976 Гершковича

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Михаил Гершкович
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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